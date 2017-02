VIDEO: Munculnya Tokoh Kriminal di Trailer Guardians of the Galaxy Vol 2

Guardians of the Galaxy. (Foto: TheIndependent)

LOS ANGELES – Satu lagi film yang meluncurkan trailer terbarunya di ajang Super Bowl, Minggu 5 Februari 2017 lalu adalah Guardians of the Galaxy Vol. 2. Trailer terbaru film Marvel ini menampilkan satu per satu member Guardian lengkap dengan para kriminal yang menjadi anggota baru tim bentukan Star Lord itu.

Karakter pertama yang diperkenalkan adalah sang tokoh utama, Star Lord. Menyusul kemudian Gamora yang sibuk berlari di tengah hutan dan menembak musuh. Aksi tak kalah heroik diperlihatkan Drax yang melompat ke mulut monster di hadapannya.

Ada juga Rocket dan tentu saja si lucu Baby Groot yang melawan musuh dengan kekocakan mereka. Sebelum Baby Groot, sejatinya lebih dulu diperlihatkan trio kriminal Yondu, Mantis, dan Nebula.

Bagian terakhir trailer ditutup dengan semua tim Guardians of the Galaxy berpose bersama. Sayangnya tiba-tiba sosok Mantis tumbang karena tertimpa pecahan bongkahan api. Apakah ini berarti Mantis akan mati?

Jawabannya baru bisa diketahui saat Guardians of the Galaxy Vol. 2 tayang di bioskop pada 5 Mei 2017 mendatang. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, dan Vin Diesel masih akan memeriahkan film superhero ini.