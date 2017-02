Zootopia Sukses Borong 6 Piala di Annie Awards

LOS ANGELES – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh film animasi Zootopia garapan Walt Disney Animation Studio yang sukses memborong enam piala penghargaan di ajang Annie Awards ke-44, yang berlangsung pekan lalu di UCLA Royce Hall.

Fim animasi Zootopia memimpin kemenangan dengan meraih 6 piala, termasuk penghargaan kehormatan atas Best Animated Feature. Penghargaan tersebut tak lepas dari cerita yang dibangun, di mana film animasi ini mengangkat kisah petualangan polisi kelinci.

Namun hal yang menarik, film ini mampu mengalahkan film animasi unggulan lain, mulai dari Moana, Finding Dory, Kung Fu Panda 3, hingga Kubo and the Two Strings.

Zootopia juga memenangkan penghargaan atas Outstanding Storyboard, Outstanding Character Design, Outstanding Voice Acting (Jason Bateman sebagai Nick Wilde), Outstanding Writing dan Best Directing di kategori film.

Sementara itu, Kubo and the Two Strings telah berhasil mendapatkan 3 penghargaan, yakni Production Design, Character Design, dan Editorial in an Animated Feature Production. Sedangkan Moana berhasil mengantongi 2 piala untuk kategori Voice Acting (setelah Zootopia) dan Animated Effects.

Dilansir Sindonews dari Aceshowbiz, Rabu (8/2/2017), persaingan ketat tak berhenti disitu, baik Zootopia, Moana, Kubo and the Two Strings serta The Red Turtle yang dinobatkan sebagai Best Animated Independent Feature, akan kembali bersaing ke dalam kategori animasi fitur terbaik di Academy Awards mendatang.