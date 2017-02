JAKARTA – Kata boyband pasti sudah tak asing lagi di telinga pecinta musik. Bagi anak kekinian, istilah tersebut mungkin identik dengan grup berisi cowok-cowok tampan K-POP asal Korea Selatan.

Tapi jauh sebelum K-POP booming, boyband lebih identik dengan cowok-cowok memesona dari Barat di era 90-an. Sedikit nostalgia, nih tiga boyband era 90-an yang populer di masanya:

1. Backstreet Boys

Backstreet Boys atau biasa disingkat BSB merupakan boyband asal Amerika yang sejatinya sudah dibentuk sejak 1993. Namun, album internasional pertama mereka yang berjudul “Backstreet Boys” baru dirilis pada 1996.

BSB yang masih aktif hingga sekarang diperkuat oleh lima personel, yakni AJ McLean, Howie D., Nick Carter, Kevin Richardson, dan Brian Littrell.

2. Boyzone



Lagu Every Day I Love You pasti tak asing di telinga pecinta musik 90-an. Lagu tersebut merupakan salah satu single paling populer dari boyband asal Irlandia, Boyzone. Boyband beranggotakan lima member yakni Keith Duffy, Stephen Gately, Michael Graham, Shane Lynch, dan Ronan Keating ini dibentuk sejak 1993.

Sempat vakum pada 2001 hingga 2007, Boyzone kembali pada 2008 dan menggelar tur No Matter What. Boyzone kehilangan satu member ketika Stephen Gately ditemukan meninggal di rumahnya pada 10 Oktober 2009.

3. Westlife



Inilah salah satu boyband legendaris yang pernah ada. Diperkuat oleh Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, Shane Filan, dan Brian McFadden yang bergabung sejak 1998, Westlife menjadi boyband paling digilai kaum hawa 90-an karena member-nya yang berparas tampan.

Banyak lagu-lagu Westlife yang populer di Indonesia pada masanya dulu seperti Soledad, Flying without Wings, If I Let You Go, dan I Have A Dream yang dinyanyikan kembali bersama Sherina Munaf.