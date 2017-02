VIDEO: Cadas! Nagita Slavina Adu Jotos & Latih Tendangan Muay Thai

Latian terus sama bung @andre_talabessy supaya sehat sehat dan sehat .. ayo wanita indonesia semua harus belajar hidup sehat yaaa supaya kita bisa terus nemenin anak sampai cucu kita hingga nanti ❤

A video posted by Raffiahmad Nagitaslavina1717 (@raffinagita1717) on Feb 7, 2017 at 12:45am PST