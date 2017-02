Ternyata Gong Yoo Itu...

JAKARTA - Setelah Song Joong-ki alias Kapten Yoo Si-jin di DoTS populer kini giliran Gong Yoo menjadi idola baru. Aktingnya dalam serial Goblin seolah-olah melupakan Song Joong Ki. Gong Yoo pun menjelma menjadi aktor populer yang digandrungi banyak wanita.

Dilansir Jawapos.com, berdasar indeks Nielsen Korea TV, tingkat popularitas Goblin melebihi tayangan high-profile yang lain, misalnya The Legend of the Blue Sea yang diperankan Lee Min-ho. Gong Yoo menjadi magnet drama ini. Aktor 37 tahun tersebut berasal dari Busan. Nama aslinya Gong Ji-chul.

Tahun 2016 merupakan tahun besar buat pria yang sedang mengambil master akting di Kyung Hee University, Seoul, itu. Dia mulai bermain film dan drama lagi setelah vakum sejenak pada 2013. Tiga judul layar lebar dia mainkan. Yakni, A Man and a Woman, The Age of Shadows, dan Train to Busan. Tetapi, yang paling melambungkan namanya adalah serial drama Goblin.

Program milik jaringan TV kabel Total Variety Network (tvN) itu mendominasi perolehan rating di Korea. Goblin bahkan mengalahkan capaian Reply 1988 sebagai drakor nomor satu di TV kabel. Bukan hal mudah mengajak Gong Yoo bermain drama. Kim Eun-sook sebagai penulis skenario Goblin (dia juga menulis skenario DoTS, Secret Garden, dan The Heirs) menuturkan pengalamannya.

’’Saya beberapa kali ditolak. Jadi sedikit malu menawari dia lagi. Tapi, untuk Goblin, entah mengapa dia cepat merespons,’’ cerita Eun-sook.

Gong Yoo punya alasan mengapa dirinya memberikan reaksi seperti itu. ’’Sebetulnya saya enggan bermain drama seri karena syuting masih dilakukan. Padahal, episodenya sudah mulai tayang. Ada kemungkinan sebagai aktor saya tidak bisa memberikan penampilan terbaik hingga episode akhir,’’ jelasnya sebagaimana dikutip dari Drama Fever.

Hanya Goblin yang menjadi perkecualian. ’’Di situ saya tidak menjadi manusia. Jadi, saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan,” kata pria yang masih single dan mengatakan sedikit takut dengan pernikahan serta menjadi orang tua itu, lantas tertawa.

Mengetahui respons yang luar biasa terhadap Goblin yang terjadi tak hanya di Korea, Gong Yoo pun senang. ’’Terima kasih untuk semua dukungan fans. Terima kasih untuk sutradara, penulis, dan para kru untuk kerja sama menyenangkan ini,’’ tuturnya.

Di balik suksesnya dan pemberitaan yang begitu masif tentangnya, muncul kabar bahwa Gong Yoo menghadapi isu terkait kesehatan. SOOP Entertainment, agensi yang menaungi dia merespons kabar tersebut. ’’Kabar itu tidak benar. Jadwal yang padat memang membuat dia lelah. Namun, Gong Yoo baik-baik saja,’’ tutur perwakilan agensi.1 merupakan aktor Korea paling populer saat ini berdasar survei Good Data Corporation, disusul Lee Jong-suk di posisi kedua.

Berikut adalah fakta-fakta tentang Gong Yoo: USD2 juta merupakan perkiraan kekayaannya. Angka itu setara dengan Rp26,6 miliar. Memiliki berat badan 74 kilogram dengan tinggi 184 centimeter. Lahir di Busan, Korea Selatan, 10 Juli 1979. Menjalani wajib militer pada 14 Januari 2008–8 Desember 2009.