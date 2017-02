FOTO: Bikin Ngakak, Curhat Cynthia Lamusu Soal SIM

#Ootd nya #tatjanadanbima Sore ini... 😍 padahal mau ke dokter Imunisasi aja. Abiiss... Belum dapat SIM (Surat ijin ke Mall ) siih dari Papa @suryasaputra507 dan @drtiwi hihihi padahal mama nya udah pengen banget ngemall sama anak anak ☺️☺️☺️ #bayikembarlucu #babyfashion #thestoriesofsuryacynthia

