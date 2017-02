FOTO: Andien Bocorkan Trik Langsing Pasca Melahirkan

JAKARTA - Pasca melahirkan, bentuk tubuh penyanyi Andien rupanya sama sekali tidak berubah. Diakui pelantun tembang Let It Be My Way itu, sebulan setelah melahirkan si kecil, bobot tubuhnya kembali normal.

Resep menjaga tubuh tetap langsing selama kehamilan menurut Andien tidaklah susah. Istri dari Irfan Wahyudi itu hanya menjalani olahraga rutin dan menjaga asupan nutrisi juga gizi selama mengandung agar bentuk tubuh selalu terjaga.

Di kesempatan yang sama, Andien menjelaskan bahwa selama hamil berat badannya naik hingga 11 kilogram. Dan setelah melahirkan langsung turun drastis menjadi 7 kilogram. Selanjutnya, saat memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya, barulah berat badannya kembali ke angka 47 kilogram sampai saat ini.

A photo posted by Andien Aisyah (@andienaisyah) on Feb 6, 2017 at 7:56pm PST

"Saya selama kehamilan naik sekitar 11 kg. Begitu melahirkan langsung turun sekitar 7 kg. Dibantu asupan makanan yang sehat (walaupun banyaknya minta ampun) selama menyusui, akhirnya sekarang berat badan kembali normal ke 47 kg," katanya di Instagram, Selasa (7/2/2017).

Ia menambahkan, "Saya sendiri baru akan mulai berolahraga sesudah 40 hari nanti. Jadi konon, bentuk badan ini bs tetap pada shapenya karena olahraga yang dijalankan selama kehamilan."

Selain itu, Andien juga menyarankan bagi para ibu hamil agar menonton video aktivitas yang dilakoninya selama kehamilan di Youtube. Dengan begitu, Andien berharap kesuksesaan yang ia jalani dapat pula dicapai oleh para calon ibu yang lainnya.