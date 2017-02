Motor Bikin Poppy Sovia Lupa Cari Pacar

JAKARTA - Aktris Poppy Sovia tak pernah terlihat menggandeng seorang pria sebagai kekasihnya. Sampai saat ini, pemain film Perfect Dream itu mengakui masih berstatus single.

Betah menjomblo, Poppy mengakui kalau dirinya masih memberikan rasa cintanya untuk hobinya, yaitu bermain sepeda motor. Sehingga Poppy sedikit melupakan kisah asmaranya.

"Jadi kalau untuk hubungan percintaan saat ini aku masih single, masih nyantai. Cintanya masih sama hobi, main motor," ujar Poppy saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2017).

Belum memiliki pasangan kekasih dan sudah menginjak usia 32 tahun tak membuat Poppy menargetkan waktu untuk menikah. Ia cenderung santai, karena baginya target untuk menikah sudah lewat.

"Sudah lewat targetnya, jadi sekarang go with the flow. Kalau belum ketemu ya nyantai, kalau sudah ketemu ya sudah ayo," tutupnya.