FOTO: Bulan Depan, Syahrini Jalan-Jalan Manja di Monako

JAKARTA - Tur keliling dunia seakan menjadi kewajiban bagi penyanyi fenomenal Syahrini. Hampir seluruh negara di daratan Eropa telah disambangi oleh pelantun tembang Sesuatu ini. Sebut saja negara Jerman, Perancis, hingga Belgia rasa-rasanya sudah bosan dikunjungi-nya.

Pada bulan mendatang, giliran negara Monako yang bakal disinggahi Syahrini. Wanita asal Bogor ini mengumumkan secara langsung melalui Instagram pribadinya belum lama ini.

"Morning World Hello Monaco See u Next Month!!! #PrincesSyahrini #Throwback #Montecarlo_February2016," tulisnya.

A photo posted by Syahrini (@princessyahrini) on Feb 5, 2017 at 7:19pm PST

Berdasarkan hastag yang ditulisnya itu, Syahrini rupanya pernah berjalan-jalan di sana pada 2016 silam. Dengan keindahan yang disuguhkan kota Monte Carlo juga tempat wisata yang asli bisa jadi menjadi alasan kuat Syahrini ingin kembali mengunjungi negara tersebut.

Sementara itu, unggahan Syahrini itu diiringi dengan potret dirinya yang diduga diambil di kota Monte Carlo saat berlibur di sana.

Hanya saja, alih-alih fokus dengan pemandangan yang indah, netizen justru salah fokus dengan gaya mewah yang lagi-lagi melekat dalam diri pencetus jargon Maju Mundur Cantik itu.

"Wow jam tangan mahal banget tuh, bisa bikin rumah satu kampung," ujar @vei_molunggui.

"Cepet nikah teh jangan bermewah-mewah terus tidak baik," saran @mamibanin.