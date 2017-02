Sakit Hati, Mariah Carey Bakar Gaun Seharga Rp3,3 Miliar

SOLO – Penyanyi bersuara emas Mariah Carey merilis video klip lagu terbarunya I Don’t. Menariknya, pada video klip tersebut Carey membakar gaun pengantin yang ditaksir seharga USD250.000 atau sekira Rp3,3 miliar.

Video klip lagu tersebut telah diunggah di situs Youtube dan telah ditonton lebih dari 5,3 juta kali. Dilansir Daily Mail, lagu tersebut seolah menceritakan pengalaman pribadi sang diva yang gagal menilah dengan seorang miliarder asal Australia bernama James Parker.

Di awal video klip, Mariah Carey tampak mengenakan gaun pengantin mewah berwarna putih. Namun, di pertengahan lagu, ia terlihat berjalan membawa gaun mewah tersebut untuk dibakar.

Menurut seorang sumber yang tak disebut namanya, Mariah Carey masih merasa sakit hati akibat kegagalan hubungannya dengan miliader itu. Sebab, pada awalnya ia telah memimpikan bersanding dan hidup bahagia dengan sang kekasih hati.

Ia bahkan telah memesan gaun pengantin khusus kepada Valentino, seorang desainer top Italia. Namun, impian itu pupus karena hubungan keduanya kandas.

Bukan hanya memamerkan gaun pengantin, Mariah Carey juga memperlihatkan rumah mewah di Calabasas, Kalifornia, Amerika Serikat yang sempat ditinggali bersama James Parker. Sementara dalam lagunya, ia menulis lirik yang seolah mengungkapkan isi hatinya.

“Cause when you love someone, you just don’t treat them bad. You messed up all we had. Probably think I’m coming back, but I don’t, I don’t (karena jika kamu mencintai seseorang, kamu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Kamu menghancurkan apa yang kita punya. Kamu pikir aku akan kembali, tapi tidak, aku tak akan kembali,” demikian penggalan lirik lagu I Don’t yang dinyanyikan Mariah Carey.

Sementara itu, dalam sebuah wawancara, Mariah Carey mengaku menciptakan lagu I Don’t untuk menenangkan suasana hati yang kacau akibat kegagalan rencana pernikahannya.

“Setelah menggelar beberapa konser, aku menghabiskan waktu untuk menenangkan hatiku dan menulis lagu. Aku mengespresikan apa yang aku alami dalam lirik lagu ini [I Don’t],” tutur Mariah Carey.