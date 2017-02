FOTO: Jadi Cantik, Evelyn Nada Anjani Malah Jadi Tertawaan Teman

ketika di ketawain sama temen di jepang.. krna aku nya menjadi cantikk😂😂😂😂 PUAS LOHHHH🙏🏻 #missyoumyfriend #missyoumyfamily #pulangah😘

A photo posted by EVELIN NADA ANJANI(DJ'EVE) (@ev0124) on Feb 6, 2017 at 8:59pm PST