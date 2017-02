VIDEO: Payudara Chrissy Teigen Jadi Sorotan Netizen di Super Bowl

LOS ANGELES – Surprise! Wardrobe malfunction rupanya kembali terjadi di Super Bowl di Houston. Seakan tidak putus, Super Bowl LI kali ini kembali mendapatkan kutukan wardrobe malfunction yang menimpa seorang selebritis.

Namun, kasus tersebut tidak terjadi kepada sang penampil, Lady Gaga, tetapi pada salah satu selebriti yang ikut menikmati penampilan Lady Gaga, yaitu Chrissy Teigen.

Dilansir E! News, kejadian tersebut terjadi ketika televisi setempat memperlihatkan pasangan Chrissy dengan sang suami, John Legend. Meski hanya sedikit terlihat, rupanya puting payudara Chrissy dianggap tampak di gambar tersebut oleh para fans, dan kamera yang merekam kejadian tersebut pun tidak segera berpaling.

Kejadian ini terjadi karena pakaian fishnet keyhole top dan jaket coklat yang dikenakan Chrissy rupanya tidak menutupi dan tembus pandang. Namun, Chrissy rupanya santai menanggapinya.

“boom goes the dynamite,” tulis Chrissy di Twitter, Senin (06/02/2017).

Cuitan tersebut membalas seorang netizen yang memperhatikan kejadian tersebut. Tentunya, hal ini berbeda dengan wardrobe malfunction yang menimpa Janet Jackson selaku penampil di tahun 2004, yang langsung menjadi sensasi Internet di masa-masa awalnya.

Sebelumnya, Chrissy memang dikenal sering melucu dan aktif di Twitter. Reaksi fans kali ini pun rupanya sangat mendukung Chrissy dan cenderung mem-bully orang tersebut karena terlalu memerhatikan bagian dada Chrissy.

“@chrissyteigen he went all CSI on you #enhance,” tulis @TheDaveCarlson.

“@chrissyteigen sejujurnya jika aku harus melihat puting orang aku bersyukur itu punyamu,” tulis @loguebeck.