Sheza Idris Siap Menikah di Tahun 2017

JAKARTA – Kabar bahagia datang dari artis cantik Sheza Idris. Pasalnya wanita 28 tahun tersebut tengah disibukkan dengan persiapan pernikahannya dengan sang kekasih. Meskipun belum menyebutkan tanggal secara pasti, Sheza mengaku akan menggelar acara pernikahan pada tahun 2017.

“Ya Insya Allah tahun ini. Doaian aja nanti juga tahu,” papar Sheza Idris dalam tayangan Obsesi, Senin (6/2/2017).

Sheza Idris menjelaskan bahwa kedua keluarga telah melangsungkan pertemuan. Adik kandung Shezi Idris ini juga menuturkan bahwa dia dan sang kekasih telah mendapatkan dukungan secara penuh.

“Pertemuan keluarga so far sama-sama seneng, sama-sama welcome, sama-sama saling support, saling bantu,” lanjutnya.

Selain tanggal pernikahan, sosok laki-laki yang akan menjadi suaminya tersebut juga masih dirahasiakan. Ia hanya berharap agar rencana pernikahannya tersebut bisa berjalan dengan lancar.

“Ya mohon doanya aja buat ke depannya,” pungkasnya.