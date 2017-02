Split dan La La Land Masih Tak Tergoyahkan di Chart Box Office

LOS ANGELES – Cerita Split tentang orang yang memiliki 24 kepribadian karya M. Night Shyamalan masih menarik perhatian pecinta film Hollywood. Buktinya, film bergenre thriller itu berhasil mempertahankan puncak box office Amerika untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Di minggu ketiganya, Split mengumpulkan pendapatan mencapai USD14,5 juta. Angka tersebut turun hampir 50 persen dibanding minggu lalu. Hal ini dapat dimengerti mengingat akhir pekan lalu juga digelar Super Bowl yang cukup menarik perhatian warga Amerika.

Selain Split, film lain yang masih tak tergoyahkan di chart box office adalah La La Land. Pemenang Golden Globes 2017 ini masih mempertahankan posisinya di peringkat 5 minggu ini dengan pendapatan USD7,4 juta.

Untuk kategori pendatang baru, hanya ada dua film yang berhasil masuk ke jajaran top 10 box office minggu ini. Mereka adalah Rings di peringkat 2 dengan pendapatan USD13 juta dan The Space Between Us yang membuka minggu perdananya dengan pendapatan hingga USD3,8 juta.

Berikut adalah daftar top 10 penghuni box office edisi 3-5 Februari 2017 dilansir Box Office Mojo:

1. Split - USD14,5 juta

2. Rings - USD13 juta

3. A Dog’s Purpose – USD10,8 juta

4. Hidden Figures – USD10,1 juta

5. La La Land – USD7,4 juta

6. Resident Evil: The Final Chapter – USD4,5 juta

7. Sing – USD4,08 juta

8. Lion – USD4 juta

9. The Space Between Us – USD3,8 juta

10. xXx: The Return of Xander Cage – USD3,7 juta