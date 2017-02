Produser Kerja Keras Bujuk Adele Tampil di Grammy 2017

LOS ANGELES – Adele punya kenangan buruk ketika tampil di Grammy tahun lalu. Meski begitu, ibu satu anak tersebut bersedia kembali memeriahkan panggung Grammy di 2017 ini tanpa mempersalahkan tragedi tahun lalu.

Produser Grammy mengaku tak mudah mengajak Adele agar mau tampil di Grammy tahun ini. Dia harus bekerja keras meyakinkan pelantun Hello tersebut agar kembali percaya pada mereka dan bersedia tampil.

“Kami sangat menyesal atas apa yang terjadi (tahun lalu). Kami menghabiskan waktu setahun untuk membujuknya,” kata Ken Ehrlich seperti dilansir News.com.

Ehrlich melanjutkan, “(Kejadian tahun lalu) benar-benar menjatuhkannya dan kupikir yang menyakiti kami adalah melihat wajahnya dan melihatnya menangis untuk melewati apa yang telah terjadi.”

Kerja keras Grammy berbuah manis ketika Adele setuju untuk kembali ke panggung Grammy. Sebagai gantinya, Ehrlich berjanji kepada Adele dan penonton akan ada penampilan super spesial dari penyanyi asal London tersebut.

“Kupikir ketika kau melihatnya pada 12 Februari nanti, kau akan tahu kami telah melakukan itu dan lainnya,” pungkas Adele.

Selain sebagai penampil, Adele juga datang ke Grammy sebagai nomine. Dia masuk ke dalam tiga nominasi utama, yakni Record of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year.