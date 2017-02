Lima Momen Penting Penampilan Lady Gaga di Super Bowl 2017

LOS ANGELES – Lady Gaga kembali memeriahkan panggung Super Bowl. Setelah tahun lalu tampil singkat membawakan lagu nasional, tahun ini Gaga membayarkan kerinduan pecinta musik dunia dengan penampilan yang luar biasa.

Nah, setidaknya ada lima momen penting dari penampilan Gaga di panggung NRG Stadium, Houston, Texas pada Minggu 5 Februari 2017 ini. Momen-momen super itu adalah:

1. Tampil Solo Sepanjang Acara

Kebanyakan penampil di Super Bowl akan menggandeng musisi lain untuk tampil bersamanya di atas panggung. Masih hangat di ingatan bagaimana tahun lalu Coldplay mengajak Beyonce, Bruno Mars, dan Mark Ronson untuk memeriahkan aksi mereka. Tapi tidak demikian dengan Lady Gaga.

Sang Mother Monster tampil solo sepanjang penampilannya. Meski seorang diri, tapi Gaga membuktikan dirinya adalah seorang diva dengan penampilan memukau sepanjang acara, tak kalah dengan mereka yang tampil duet.

2. Didukung Ratusan Drone Warna-Warni

Gaga benar-benar tahu bagaimana membuat penampilannya spektakuler. Alih-alih membuka penampilannya di tengah panggung seperti kebanyakan penampil, Gaga berdiri di puncak NRG Stadium menyanyikan lagu terkenal Amerika, This Land is Your Land.

Penampilan terasa luar biasa dengan dukungan raturan drone warna-warni. Lampu merah, putih dan biru drone-drone tersebut membuat suasana makin syahdu sebelum Gaga merusaknya dengan terjun dari puncak NRG Stadium yang membuat publik tersentak.

Drones, America, and rappelling down from the roof of the stadium: Lady Gaga knows how to make a #SuperBowl entrance! pic.twitter.com/Pyrao4LVNt — Mashable (@mashable) February 6, 2017

3. Berubah Jadi Spiderman

Sebenarnya Gaga tak benar-benar berubah menjadi Spiderman atau memakai kostum sang manusia laba-laba. Mantan kekasih Taylor Kinney ini hanya melompat dari puncak NRG Stadium layaknya Spiderman setelah menampilkan secara singkat lagu This Land is Your Land.

Selama menggantung di udara, Gaga terus menendang-nendangkan kakinya sebelum diam dan menapak panggung tinggi dengan sempurna.

Lady Gaga's jump has me in tears pic.twitter.com/oJ1fse3cVf — Nick Breezus (@NickBrownHD) February 6, 2017

4. Menampilkan {Million Reasons} dengan Piano

Tak sempurna rasanya jika Gaga tak membawakan lagu dari album Joanne di Super Bowl 2017. Untuk itu, ia memilih menyanyikan Million Reasons untuk penonton ajang tahunan tersebut.

Yang spesial, Gaga membawakan single tersebut dengan bermain piano meski biasanya dia lebih memilih bermain gitar sebagai pendamping. Suasana terasa makin syahdu ketika lampu di seluruh stadion dimatikan dan hanya terlihat sinar-sinar kecil dari ponsel dan lilin warna-warni.

5. Tak Membahas Politik

Ketakutan publik jika Gaga akan bicara tentang politik dan perlawanannya pada presiden terpilih Amerika tidak terbukti. Gaga menepati janjinya untuk hanya fokus pada musik selama penampilannya di Super Bowl 2017.

Sepanjang aksinya, Gaga hanya sedikit bicara dan lebih memaksimalkan waktunya untuk bernyanyi, membawakan lagu-lagu terbaiknya seperti Pokerface, Edge of Glory, Bad Romance, Telephone, dan Born This Way.