Ketampanan Andrew Bikin Novel The Bad Boy In Suit Jadi Best Seller

JAKARTA - Sebuah novel berjudul The Bad Boy In Suit menjadi best seller hanya dalam waktu satu pekan setelah penerbitan. Novel karya Yessy Nurul Dewi Utami ini, diterbitkan sejak bulan Desember 2016 lalu, telah menjadi novel best seller dan sudah masuk cetakan ke 2, dan telah dicetak sebanyak 15 ribu eksemplar hingga awal tahun 2017.



Produser Falcon Pictures, Frederica mengaku senang atas pencapaian yang sudah didapatkan pihak Falcon Publishing. "Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa untuk Falcon Publishing. Dengan novel The Bad Boy In Suit bisa menjadi best seller," kata Frederica di Jakarta.



Novel yang digarap hasil kerjasama Falcon Publishing itu mengisahkan tentang tokoh Charlina Spencer yang kehilangannya ingatannya sejak umur 12 tahun. Motto hidupnya hanya satu dapat lulus dari Harvard University dengan IP tertinggi. Jalan hidup mempertemukan Charlina dengan CEO Heaton Airlines yang tampan dan baru berusia 25 tahun, Andrew Heaton.



Ketampanan Andrew tidak kalah dengan aktor-aktor Hollywood, sehingga membuat dirinya dengan mudah berganti-ganti pacar. Namun, Charlina tidak seperti wanita lainnya yang mudah jatuh hati pada Andrew. Hal inilah yang justru membuat Andrew tertarik pada Charlina.



Charlina sendiri tidak tahu hidupnya akan berubah saat bertemu dengan Andrew. Ia dapat merasakan sedih, senang, kecewa, dan tegangnya kehidupan ini saat Andrew masuk ke dalam kehidupannya. Kadang ia tidak biasa dengan kemewahan yang diberikan Andrew. Tapi, Charlina sudah terlanjur jatuh cinta pada Andrew. This is all because the bad boy in suit.