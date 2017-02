Serukan Lawan Kanker, Wulan Guritno Berbagi Informasi Sehat

JAKARTA - Dalam memperingati World Cancer Day pada Sabtu (4/2/2017), aktris Wulan Guritno memang turut andil pada acara yang digelar di sebuah mal untuk peduli terhadap penderita kanker.

Usai acara tersebut, Wulan menuturkan pesannya untuk para penderita kanker. Wulan berpesan oranglain mampu melawan penyakit kanker dengan menyebarkan informasi mengenai hidup yang sehat.

"Pesannya adalah we can fight cancer together, kita bisa kecilkan grafiknya itu dengan kita sama-sama menyebarkan info tentang hidup sehat," tutur Wulan, Sabtu (4/2/2017).

Ibu tiga anak itu pun sangat menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak masih berusia muda, dan jika sudah terserang kanker agar melakukan pengobatan yang tepat dan benar.

"Periksa sejak dini, dan melakukan pengobatan yang tepat dan benar," pungkasnya.