Videokan Mendiang Anaknya, Indra Bekti: Selamat tidur Saayaaang...

selamat tidur saayang saayangnya bunda dan ayah makasiii udh hadir didalam perut bunda memberikan cinta memberikan kebahagian maafkan bunda yg tak mampu melihatmu untuk tumbuh melihatmu tersenyum dan bermain.. tp Allah lebih sayang sama ken ken yg malah merelakan untuk pergi buat kesehatan buat bunda bunda kini yg berjuang untuk kesehatan karna ken ken kini udah bertemu dgn eyang kakung dan eyang uti.. trimakasiih saayang bunda,ayah,kakak dafni,kakak abel dan omah sayang kenward arthar indrabekti.. "ken akan selalu jadi penjaga dan pelindung bunda"

