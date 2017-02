TOP MOVIE: Sedih! Cerita Saint Seiya Akhirnya Tamat

TOKYO - Majalah Weekly Shonen Champion selaku distributor cerita Saint Seiya mengonfirmasi bahwa cerita terbarunya berjudul Seiya: Next Dimension - The Myth of Hades (Saint Seiya: Next Dimension - Meio Shinwa) telah berakhir pada Kamis 2 Februari 2017. Sejumlah fans turut berduka dan kehilangan atas cerita yang sudah melegenda tersebut.

Mengutip Sindonews dari Animenewsnetwork, ditamatkannya cerita Saint Seiya dikarenakan alurnya yang telah memasuki babak final. Dalam hal ini, Seiya dan para prajuri Saint telah menyelesaikan tugas barunya.

