Nih, Para Pemeran Cheese in The Trap Versi Film

Cheese in trap (Foto: Koreaboo)

SEOUL - Drama Cheese in The Trap bisa dibilang meraih popularitas yang tinggi usai ditayangkan. Diangkat dari serial webtoon, drama Kim Go Eun cs itu menimbulkan demam di mana-mana.

Saking populernya, drama kisah percintaan anak kuliahan itu dipastikan akan segera diangkat ke layar lebar dalam waktu dekat. Sudah digembor-gemborkan sejak tahun lalu, film Cheese in The Trap akhirnya resmi memasuki tahap produksi.

Diketahui juga, ketiga pemeran utama dalam film pun sudah diumumkan secara resmi. Sayangnya, beberapa tokoh hits dalam drama rupanya menolak terlibat dalam proses penggarapan film kecuali Park Hae Jin yang bakal tetap memerankan sosok Yoo Jung.

Sedangkan si pemeran utama wanita sendiri bakal diambil alih oleh Oh Yeon Seo. Dilaporkan Koreaboo, Oh Yeon Seo bersaing ketat dengan 500 aktris papan atas lainnya untuk mendapatkan peran Hong Seol yang sebelumnya di dalam serial dimainkan oleh Kim Go Eun.

Selanjutnya untuk tokoh Baek In Ho sendiri dipastikan akan jatuh ke tangan Park Ki Woong. Membuat chemistry baru, ketiga-nya tetap diharapkan mampu mendulang kesuksesan Cheese in The Trap versi drama ke dalam film nantinya.

Sementara itu, tak seperti drama-nya, naskah Cheese in The Trap versi film akan ditulis oleh sang penulis webtoon secara langsung. Hingga kini, naskah film masih dalam proses penggarapan.