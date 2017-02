FOTO: Lady Gaga dan Tony Bennet Digosipkan Akan Duet di Super Bowl

LOS ANGELES - Panggung paruh waktu Super Bowl menjadi salah satu panggung paling dinanti penikmat musik maupun para musisi. Pasalnya, artis yang membintangi acara tersebut dipastikan diakui sebagai nama besar di industri musik Amerika Serikat.

Begitu pun dengan Super Bowl LI (ke-51) yang akan diadakan di Houston, Texas. Acara yang akan tayang pukul 18.30 ET, Minggu 05 Februari 2017 atau pukul 06.30 WIB hari pada Senin 6 Februari 2017 tersebut akan menampilkan Lady Gaga. The Mother Monster pun digosipkan akan berkolaborasi dengan seorang musisi lain.

Musisi tersebut digosipkan adalah Tony Bennett. Meski Lady Gaga tidak membeberkan apapun mengenai kolaborasi, rupanya Tony menikmati gosip tersebut. Bagaimana tidak, Tony justru memanas-manasi netizen dengan mention Lady Gaga dan mengucapkan terima kasih.

.@ladygaga I know your Super Bowl halftime show will be original, of the highest artistry and spectacular….just like you. Love, Tony