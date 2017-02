TOP MUSIC: Adele dan Beyonce Bersaing Ketat Rebut Grammy 2017

LOS ANGELES - Panggung Grammy Awards 2017 semakin memanas lewat perebutan piala terbanyak dari para penyanyi papan atas, seperti Adele dan Beyonce. Keduanya sama-sama pernah memborong kemenangan pada tahun sebelumnya.

Pada kali ini, mereka masuk dalam kategori yang sama yaitu Album of the Year dan Song of the Year. Tak hanya itu, jumlah nominasi yang dipegang juga lebih dari satu.

