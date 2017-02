Kenang Mendiang Ayah, Ruben Onsu Unggah Foto di Sosmed

7 Hari sudah dan ini foto papa terakhir saat ultah saat 10 Januari kemarin 😭😭 #rubenonsu #realbensu #justruben #jalani_nikmati_syukuri #janganlupabahagia #senyuminaja

A photo posted by Ruben Onsu (@ruben_onsu) on Feb 3, 2017 at 9:06pm PST