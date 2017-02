Innalillahi, Ibunda Terry Putri Meninggal Dunia

JAKARTA – Kabar duka datang dari keluarga Terry Putri. Sang Ibunda meninggal setelah dirawat di rumah sakit akibat penyakit jantung beberapa bulan terakhir.

Kabar tersebut berhembus dari sahabat Terry Putri sesama presenter, Poppy Putri pada Sabtu (3/2/2017). Melalui akun pathnya, Poppy Putri menuliskan bela sungkawanya kepada Terry sekeluarga.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun Telah kembali kerahmatullah melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya ibunda tercinta dari sahabat jiwa kita Terry Putri di RSPAD pukul 14.25 Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan diterima iman islamnya.. In sha Allah khusnul khotimah... Amiinnn yaa mujibassaillin.. Turut berduka cita yaa neng, smg almh mama udah tenang disana, ga sakit2 lg 😢 amiiiinn — with TerryPutriNew and TerryPutri,” tulis presenter tersebut.

Sebelumnya, Terry Putri mengabarkan bahwa ibunya tersebut tengah berjuang melawan penyakit jantung dan bersiap untuk dioperasi. Hal tersebut ia unggah melalui akun instagram pribadinya pada Jumat, 2 Februari 2017.

“Bismillahirrohmanirrohim Mohon doa & restu hari ini mama kami akan menjalani operasi bypass jantung, semoga Allah memudahkan, melancarkan jalannya operasi, semoga Allah memberikan kesembuhan & kesehatan yg berkah, amin ya Rabb. Laa hawla walla quwwata illa billah,” tulis Terry Putri pada keterangan foto.

Ibunda Terry Putri, Hj. Tiny Yusrip diketahui meninggal pada hari Sabtu (4/2/2017) pukul 14.25 di RSPAD Gatot Subroto.