FOTO: Sophia Latjuba Nyender di Bahu Pria, Netizen : Pasti Ariel 'NOAH'

JAKARTA - Kisah asmara Sophia Latjuba dan Ariel 'NOAH' kembali jadi sorotan publik. Kali ini berangkat dari unggahan aktris cantik tersebut di Instagram pada Sabtu (4/2/2017).

Ibu Eva Celia tersebut memajang fotonya yang tengah menyandar di bahu lengan seorang pria. Tanpa menuliskan kalimat panjang pada keterangan foto, ia menatap kamera dengan wajah sedih. "See you next week," tulisnya.

Unggahannya tersebut langsung ramai oleh komentar para netizen yang menulis dugaan mereka bahwa lengan tersebut adalah milik Ariel. Sementara ekspresi sedih Sophia sebagai pertanda tak ingin lepas dari vokalis band yang akan ke luar kota.

"Itu pasti tangan @ariel_inst," tulis @imelda_syahri.

"Itu tangan @ariel_inst yaahhh? Ciyee ..." tambah @shania_mursalin.

Sementara itu, sejauh ini Sophia dan Ariel tak banyak mengumbar soal hubungan mereka. Hal ini membuat publik penasaran dengan pasangan aktris-musisi tersebut.