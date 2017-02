TOP MOVIE: Film Salesman Pastikan Tak Hadiri Oscar 2017

LOS ANGELES – Sutradara Ashgar Farhadi tiba-tiba saja menjadi sorotan dunia setelah menyatakan tak akan hadir di perhelatan Oscar 2017 karena kebijakan terbaru Presiden Donald Trump soal imigrasi. Padahal Farhadi seharusnya datang untuk mendukung filmnya yang berjudul The Salesman yang masuk nominasi Best Foreign Film.



Dirilis pada 2016, The Salesman memang cukup menjadi perhitungan di kancah perfilman internasional. Ia sempat masuk di Cannes Film Festival dengan mengantongi dua trofi dari kategori yakni Best Actor dan Best Screenplay, Chicago International Film Festival, Munich Film Festival, dan banyak lainnya.



