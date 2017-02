Neonomora Rilis Video Musik tentang Perjuangan Atlet

JAKARTA - Solois Indonesia Neonomora merilis video musik "Be Stiil, My Soul" yang bercerita tentang seorang atlet yang berjuang di dalam lapangan tenis, yang mengeluarkan segala kemampuan dari dalam dirinya untuk memenangkan pertandingan.

Atlet tersebut terlihat terjatuh lalu bangkit lagi, air keringatnya pun terpampang dengan jelas, karena saat pengambilan gambar ini sang atlet kami minta untuk benar-benar bertanding dengan lawan main.

"Jadi saya dan sutradara, Bagoes Tresna Adjie menghabiskan beberapa waktu berbicara tentang pengalaman pribadi saya dari menjadi musisi sejak saya pertama kali memulai ini semua sebagai Neonomora," ujar dia melalui siaran pers yang, Sabtu (4/2/2017).

"Be Still, My Soul" - New music video from Neonomora https://t.co/ja5P5Folnr — NEONOMORA (@neonomora) February 3, 2017



Dalam proses ini, Ratih juga menceritakan perjuangan dan pengorbanan yang dia hadapi untuk memilih musik sebagai karier.

"Saya berbicara dengan Bagoes tentang mendokumentasikan atlet sungguhan yang melakukan pertempuran tennis nyata dalam video musik ini, karena pikir saya atletlah yang bisa menampilkan dan mengomunikasikan dengan jelas kegigihan dan perjuangan dari raut wajah dan bahasa tubuh. Akan terlihat dengan jelas kesedihan ketika mereka kalah, dan kebahagiaan ketika mereka menang, dalam medan perang," kata dia.

Pemeran video musik ini adalah petenis Indonesia Joleta Budiman. "Kami bertemu dan setelah menghabiskan setengah hari berbagi cerita tentang perjuangan dan tentunya kemenangan dia sebagai atlet, kita langsung mendapatkan chemistry dan segera melakukan proses penggarapan beberapa minggu kemudian," kata dia.

Lagu tersebut merupakan single sebelum dia merampungkan album terbarunya "Waters" yang saat ini masih dalam proses penggarapan.

Video musik tersebut dirilis lewat kanal Youtube Neonomora ini sebelumnya dirilis versia audionya pada November 2016 lalu.

Solois dengan nama lahir Ratih Suryahutami ini menggandeng sutradara Bagoes Tresna Aji untuk menceritakan tema besar lagunya yang bercerita tentang kebulatan tekad dan ketabahan hati seseorang atas apa yang dia impikan.

Ratih mengatakan dalam lagu tersebut dia berusaha memiliki level kejujuran yang murni dan menjadikan pengalamannya menjalankan dinamika bermusik selama empat tahun ini sebagai sebuah gambaran yang ingin ia bagikan.

"Awalnya lagu ini saya buat untuk pengingat untuk diri saya sendiri, bahwa banyak yang sudah saya perjuangkan dan korbankan sampai sejauh ini, bahkan teman-teman yang baik di sekitar saya pun selain mempercayai kegigihan saya, turut membantu berperan dalam kesuksesan saya, sudah seharusnya saya tidak menyerah. Mungkin pesan ini bisa berhubungan dengan banyak orang, dari latar belakang yang mungkin jauh berbeda dari saya," kata dia.