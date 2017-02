Hamil Besar, Beyonce Tetap Tampil di Grammy Awards

LOS ANGELES - Kabar bahagia kembali hadir dari Beyonce, setelah mengumumkan kehamilannya, pelantun hits Single Ladies tersebut dipastikan akan hadir dalam ajang Grammy Awards 2017 yang digelar pada 12 Febuari nanti di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.

Kabar tersebut diungkapkan sendiri oleh Matherw Knowles, usai berdiskusi tentang kehamilan kedua putrinya. Mathrew tanpa sengaja menyebutkan bahwa Beyonce telah berlatih untuk tampil di ajang tahunan musisi dunia tersebut.

"Dia (Beyonce) terdengar sedikit lelah karena dia telah bekerja untuk penamilan di Grammy," ujar Mathew, dilansir People.

Dalam ajang tersebut, Beyonce mengantongi sembilan kategori nominasi seperti Album of the Year 'Lemonade' dan Record od the Year 'Formation'.

Istri Jay Z ini juga akan bergabung tampil bersama The Weeknd, Daft Punk, Alicia Keys, Adele, John Legend, Bruno Mars, Metalica, Carrie Underwood dan Keith Urban.