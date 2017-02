Pamer Foto Perut Buncit, Postingan Beyonce Pecahkan Rekor

LOS ANGELES - Foto perut buncit Beyonce berhasil memecahkan rekor terbanyak like di media sosial. Foto yang kebanyakan membuat sebagian orang baper itu juga tak luput dari komentar yang menghujat.



Sebagian besar dari mereka merasa berita mengenai kehamilan itu bak oase di tengah suhu politik dunia yang sedang membara. Maka tak heran jika postingan Beyonce di Instagram itu mampu mendulang jutaan like.



Hanya dalam delapan jam sejak Beyonce mengumumkan kehamilannya, postingan itu sudah di-like sebanyak 6,6 juta kali. Angka itu mematahkan rekor like yang diterima Gomez yang mencapai 6,3 juta like.



Tak hanya itu, pakaian dalam berupa bra tule yang dikenakan Beyonce juga langsung laris manis, khususnya yang berwarna brugundy sudah sold out. Lewat akun Instagram, Beyonce menyebutkan sedang mendapat berkah dua kali.



”Kami sangat bersyukur karena keluarga kami akan bertambah dua. Kami mengucapkan terima kasih atas semua doa kalian,” tulis Beyonce.



Dalam postingan yang diberi label The Carters, alias keluarga Carters (nama keluarga Jay Z, Carter), juga dipasang foto Beyonce dengan perut yang sudah membuncit. Saat ini ini pasangan tersebut sudah memiliki anak perempuan bernama Blue Ivy yang berusia lima tahun.