Maia Estianty Tinggalkan Musik, Mey Chan Hengkang dari Indonesia

JAKARTA - Maia Estianty memutuskan untuk tidak memfokuskan dirinya kepada dunia musik. Mantan istri Ahmad Dhani itu kini memilih untuk fokus di dunia bisnis.



Dalam sebuah komentar di media sosial, Maia menegaskan grup duo yang dibuatnya seperti Ratu dan Duo Maia hanyalah masa lalu. "@firdakokondao Ratu sudah jadi masa lalu. Dan saya fokus dengan bisnis saya yang lain. Musik sudah bukan lagi fokus utama saya�," tulis Maia.



Namun tidak sampai di situ, Maia juga merasa terharu karena setelah Duo Maia bubar, ia akan kehilangan sahabatnya, Mey Chan yang akan meninggalkan Indonesia untuk menetap di Singapura.



"9 tahun sudah kami bersama. DUO MAIA! 9 years we've been together. Happy anniversary. And @meichanmunos you are the best singer partner in the world ! I LOVE YOU," tulis Maia Estianty di akun @maiaestiantyreal.



Dalam tulisan yang sama, ibu Al, El, dan Dul ini mengungkapkan bahwa Mey Chan tidak bisa melanjutkan karier bersama Duo Maia. Alasannya yakni karena rekannya itu akan menetap di Singapura kedepannya.



"Yang mengharukan adalah, sebentar lagi @meichanmunos akan pindah keluar negeri dan tidak pulang lagi ke Indonesia. hiks hiks," jelasnya.