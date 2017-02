FOTO: Kena Psoriasis Istri Caesar Tutup Wajah Pakai Cadar

Panas , kipas2 pake kipas polkadot kece dari @by_indadari . Hadiah buat lovely customer nya @by_indadari . Udah punya produk @by_indadari belum? Niqab ? Khimar? Abaya ? Hehehe buruan follow @by_indadari trs liat koleksinya siapa tau ada yang pas dihati pas di dompet trs beli deh , manfaat in syaa Allah . ☺️☺️😆😆😘😘 . . . Happy weekend all 😍

A photo posted by indadari (@indadari) on Jan 27, 2017 at 5:55pm PST