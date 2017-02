FOTO: Menderita Gangguan Psikologis dan Sering Ruqyah, Istri Caesar: Dosa-Dosa Sedang Digugurkan!

Lagi banyak beredar berita ttg sakit Psoriasis yg saya alami . Hehe beberapa berita ada yg bener beberapa ada yg malah aneh2. Hehe banyak yg nanya ttg wajah , alhamdulillah wajah saya ga terkena pso , hanya dibagian2 tertentu saja n in syaa Allah sedang jauh mengalami banyak perbaikan atas Izin Allah semenjak berobat ke @dokterhana plus ditambah minum suplemen kesehatan kulit kaya "Miracle Glutaskin" @officialmiracleglutaskin by @dr_ummiamizah , juga konsumsi minyak ikan "Squalene" , doa orang tua , rajin ruqyah dan rutin treatment kulit di kliniknya @dokterhana @doktermuslimahbeautyclinic . . Oya Ada yg nulis saya sakit psoriasis smp sering kesurupan hahahah rada lebay juga siy beritanya , pdhl ya krn 2 hal berbeda . Gangguan jin karena " Sihir " dan Psoriasis . Apapun itu saya ttp bersyukur atas semuanya, dikasih ujian, dikasih sakit auto imun, Ya Alhamdulillah, in syaa Allah atas izin Allah jg sembuh, selama masih di kasih sakit yaaa dinikmati , berarti dikasih kesempatan dosanya lg digugurkan setiap hari . Saya jd banyak Belajar dari kisah Nabi Ayub , kisah Uwayz Al Qarni yg keduanya ujiannya terkena penyakit kulit dan keduanya Mulia di hadapan Allah , belajar sabar dr mereka yg siapa tau jd ikutan bisa terkenal di langit dan jd penghuni surga krn kesabaran yang di jalanin. Doakan saya ya n sekaligus menyemangati temen2 yg lg sakit keras , atau yg auto imun jg atau yg mgkn lg kena "sihir" atau gangguan jin .Tetaplah bertawakal, taqwa, berdoa n ikhtiar utk pengobatannya . Semangat ya. . . Buat yg nanya2 keadaan saya , alhamdulillah baik2 saja , pso nya ga sampe ke wajah kok alhamdulillah , heheheh . alhamdulillah skr pun kondisi Pso nya jauh lebih membaik dr sebelum2nya dan selalu merasa jd orang yang beruntung atas Semua ini,krn saya yakin,setiap sakit menjadi penggugur dosa , setiap ujian mjd limpahan pahala jika kita sabar n ttp bertaqwa,maka apapun yg terjadi ini pasti baik utk saya dari Allah , baik utk dunia n terutama utk kehidupan akherat saya jika saya ikhlas menerima apapun yang Allah tetapkan buat saya. Saya beriman kpd Allah maka sudah sepantasnya saya hrs siap menerima ujian apapun dariNYA bukan? 😉 . Terima kasih utk doa n perhatiannya yaa 😊

