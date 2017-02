Demi Lovato Terancam Kehilangan Rumah Jelang Grammy 2017

LOS ANGELES – Demi Lovato akan menghadiri Grammy Awards pertamanya dengan status sebagai nomine. Sayangnya, di tengah kegembiraan jelang Grammy, Lovato sedikit dibuat khawatir oleh keadaan rumahnya.

Pada Rabu 1 Februari 2017, Lovato nyaris saja kehilangan rumahnya di kawasan Hollywood Hills. Penyebabnya, gara-gara tanah longsor yang terjadi sekitar Laurel Canyon. Tanah longsor tersebut mengakibatkan masuknya lumpur ke sejumlah rumah, termasuk kediaman Lovato.

Dilansir Variety, untungnya tak ada kerusakan yang terjadi akibat tanah longsor tersebut. Lumpur sendiri tak sampai masuk ke dalam rumah dan merusak perabotan-perabotan yang ada di dalamnya.

Lovato sendiri hingga kini belum menempati rumah yang sudah dibelinya sejak musim gugur tahun lalu itu. Mantan kekasih Joe Jonas itu merogoh kocek sedalam USD8,3 juta untuk bisa mendapatkan hak milik rumah tersebut.

Sementara itu, Minggu 12 Februari nanti Lovato akan datang ke Grammy sebagai nomine di kategori Best Pop Album of the Year. Lovato harus bersaing dengan Adele, Justin Bieber, Ariana Grande, dan Sia untuk mendapatkan trofi Grammy pertamanya.