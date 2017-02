FOTO: Dapat Kabar Bahagia, Yuanita Christiani Bikin Sandra Dewi Penasaran

JAKARTA – Seakan dapat durian runtuh, Yuanita Christiani tiba-tiba mengungkap rasa bahagia melalui Instagram, Jumat (03/02/2017). Menurut Yuanita, dirinya mendapat banyak sekali berita bahagia pekan ini, dan mengucapkan banyak syukur.

“menerima banyak kabar bahagia bertubi2 minggu ini. Terimakasih Tuhan Yesus untuk awal tahun yang luar biasa :') Nothing can stop God's plan for your life (Isaiah 14:27),” tulis Yuanita.

menerima banyak kabar bahagia bertubi2 minggu ini . Terimakasih Tuhan Yesus untuk awal tahun yang luar biasa :') . Nothing can stop God's plan for your life (Isaiah 14:27) A photo posted by Yuanita Christiani (@yuanitachrist) on Feb 2, 2017 at 6:47pm PST

Foto yang kini mendapat 5.600 likes tersebut pun sekaligus membuat penasaran semua orang. Tidak hanya netizen, beberapa orang terdekat Yuanita juga menanyakan apa kabar bahagia tersebut, di antaranya Sandra Dewi.

“Apaaaan????” tulis Sandra.

Namun, rupanya Yuanita belum ingin menyebarkannya ke publik. Terhadap pertanyaan Sandra tersebut, Yuanita memilih menceritakannya secara pribadi, sedangkan seorang kerabat lain yang bertanya justru ditolak oleh Yuanita.

“@stephanienovia kasih tau ga yahh, ciyumm dulu hhahahahahaha,” tulis Yuanita.

Terakhir, Yuanita baru saja mengungkapkan bahwa selama ini dirinya tidak menjomblo. Rupanya, dirinya memiliki kekasih yang sudah berjalan selama beberapa tahun.