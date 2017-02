Lee Min Ho & Suzy Makan Malam Romantis saat Perayaan Imlek

SEOUL - Lee Min Ho dikabarkan mengajak kencan Suzy Bae saat tahun baru Imlek. Hal itu terlihat dalam akun instagram dari Lee Min Ho.

Dilansir Sindonews, beberapa penggemar menilai, bahwa Lee Min Ho mengajak Suzy Miss A untuk bertemu. Sebab, Min Ho terlihat memiliki jadwal yang kosong usai menyelesaikan drama The Legend of The Blue Sea.

"Ia pergi ke restoran dan tempat hangout, pasti dia mengajak Suzy. Untuk makan malam dia terlihat bahagia saat menampilkan video dirinya dalam akun instagramnya," tulis penggemar yang membanjiri akun Instagram dari Lee Min Ho.

Meskipun demikian, beberapa penggemar menilai bahwa Lee Min Ho tengah asyik bersantai dengan para sahabatnya. Mengingat, kencan di tempat umum membuatkan Suzy dan Lee Min Ho terlalu mencolok.

"Dia terlihat dengan temannya, terima kasih Lee Min Ho telah mengucapkan tahun baru Imlek," katanya.

Seperti diketahui, Suzy dan Lee Min telah menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih selama dua tahun. Keduanya pun hanya mendapatkan waktu sebulan sekali untuk berkencan.