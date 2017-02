FOTO: Rudy Wowor Dirawat di Rumah Sakit

JAKARTA – Lama tidak terdengar kabarnya, ternyata Rudy Wowor yang merupakan salah satu aktor ternama di Indonesia tengah dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabar ini terkuak ketika sang anak, Michael Wowor mengunggah foto ayahnya yang sedang terbaring di ranjang Rumah Sakit melalui akun facebook miliknya.

Dalam unggahan foto tersebut, ia menuturkan bahwa lelaki yang dicintai tersebut bisa melunasi janjinya untuk kembali sehat. Michael juga menyatakan rasa cintanya yang mendalam untuk sang ayah.

“Pap.. i know u can do it pap! And u promise for gettin better and healthy!Papa jangan khawatir karena kita akan selalu ADA utk papa.. we LOVE you Dad!,” tulis Michael Wowor Kamis, 2 Februari 2017.

Banyak neitizen yang memberikan komentar dan bertanya perihal penyakit yang sedang diidap oleh aktor yang kerap berperan antagonis tersebut. Meskipun tidak ada jawaban terkait penyakit yang kini tengah diderita oleh pria asal Belanda tersebut, netizen tetap mendoakan.

Michael pun mengamini dan mengucapkan terima kasih atas doa mulia yang dikhususkan untuk sang ayah.

“Sakit apa bokap @Michael Wowor? Kher inshaa allah....,” tulis @faesol Nadhirin S.

“Aminnn! Sukron ya,” Michael membalas komentar.