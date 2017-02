Leonardo DiCaprio Jadi Presenter di Penghargaan Oscar 2017

LOS ANGELES – Leonardo DiCaprio akan kembali ke panggung Oscar 2017. Bukan untuk menjadi nomine seperti tahun lalu, melainkan sebagai presenter Oscar yang memberikan piala penghargaan kepada para pemenang.

The Academy mengumumkan kloter pertama presenter-presenter Oscar 2017. DiCaprio termasuk dalam salah satu nama presenter bersama dengan Brie Larson, Alicia Vikander dan Mark Rylance. Kebetulan, mereka berempat adalah para pemenang Oscar tahun lalu.

Pada tahun 2016, DiCaprio untuk pertama kalinya sepanjang kariernya sebagai aktor Hollywood, menerima penghargaan Oscar. Setelah empat kali dinominasikan di Oscar, tahun lalu DiCaprio akhirnya menang berkat aktingnya di The Revenant.

Lain halnya dengan Larson. Ia langsung sukses menggondol trofi Oscar di nominasi pertamanya berkat perannya di Room. Sementara Vikander dan Rylance sama-sama menang untuk kategori Best Supporting di film The Danish Girl dan Bridge of Spies.

Sementara itu, Oscar 2017 akan dihelat di Los Angeles, 26 Februari 2017 dengan Jimmy Kimmel sebagai host. La La Land mendominasi dengan masuk di 14 kategori, menyamai rekor yang dibuat oleh Titanic. Demikian dilansir Independent.