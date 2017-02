FOTO: Diminta Ratu Reuni, Maia Estianty: Itu Sudah Masa Lalu

Aku percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan semua orang yang kita temui di dalam hidup ini adalah untuk suatu tujuan, tidak ada yang kebetulan. Kita semua adalah guru - jika kita mau perhatikan, banyak pelajaran yang kita bisa belajar, percaya naluri positif dan tidak takut untuk mengambil risiko atau menunggu keajaiban datang kepada kita. #maiaestianty #diarymaia #sharingandcaringwithemkbeverlyhills #staypositive Photo by : @dudutna

A photo posted by maiathequeen (@maiaestiantyreal) on Feb 1, 2017 at 8:38pm PST