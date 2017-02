Michael Bay "Pamit" di Film Transformers: The Last Knight

LOS ANGELES - Setelah ramai kabar mundurnya Ben Affleck dari bangku sutradara film Batman terbaru, kini muncul satu nama yang akan mengikuti langkah serupa. Dia adalah Michael Bay.

Sutradara satu ini mengungkapkan bahwa Transformers: The Last Knight akan menjadi seri Transformers terakhir garapannya. Ia mengawali film mulai seri pertama Transformers (2007), Transformers: Revenge of the Fallen (2009), Transformers: Dark of the Moon (2011), dan Transformers: Age of Extinction (2014).

Kabar tersebut ia umumkan sendiri kepada para fans lewat situs resminya.

"Ini sangat pahit buatku. Dari semua film Transformers, ini akan menjadi yang terakhir. Aku suka mengerjakan film ini. Aku senang saat syuting untuk film ini," kata Bay dilansir AceShowbiz.

Tak hanya itu, ia juga memberikan bocoran sinopsi untuk film tersebut. Manusia dan Transformers akan berperang, sementara tokoh Optimus Prime akan menghlang. Bay juga menutup pengumumannya dengan sebuah kalimat penegas dari judul The Last Knight.

"Yang diburu akan menjadi pahlawan. Pahlawan akan menjadi musuh. Hanya ada satu dunia yang selamat : mereka atau kita," tulisnya.

Transformers: The Last Knight akan tayang perdana di bioskop Amerika Serikat pada 23 Juni 2017, dengan kembali menggandeng pemain tetap seperti Mark Wahlberg, Anthony Hopkins dan Laura Haddock.