FOTO: Nih, Hubungan Antara Kong: Skull Island dan Godzilla

LOS ANGELES – Tanpa gembar-gembor sedikit pun, Legendary Pictures tiba-tiba merilis poster film terbarunya, Kong: Skull Island. Menariknya, poster tersebut sekaligus menunjukkan hubungan yang dimiliki Kong: Skull Island dengan film lainnya yakni Godzilla.

Jika dilihat dari posternya, tak ada satu bagian pun yang menunjukkan jika film ini akan berhubungan dengan Godzilla. Sebagian poster berisi wajah King Kong yang terlihat marah dengan gambar pesawat tempur dan helikopter.

Tapi produser Alex Garcia memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana film ini pada akhirnya nanti akan berhubungan dengan Godzilla. Adalah kehadiran Monarch Corporation yang menjadi penghubung keduanya. Bagi yang menonton Godzilla pasti tahu bahwa perusahaan itu juga punya peran penting.

