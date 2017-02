Maudy Ayunda Tampilkan OST Moana dalam Konser We Love Disney

JAKARTA – Penyanyi serta penulis lagu yang dikenal dengan deretan talenta dan prestasinya, Maudy Ayunda, akan membawakan penampilan spesial dari lagu How Far I’ll Go yang merupakan original soundtrack (OST) dari film animasi terbaru Disney, Moana, dalam konser We Love Disney pada 12 Februari mendatang.

Lagu yang diciptakan oleh Lin-Manuel Miranda ini dinyanyikan oleh Auli’I Cravalho dalam versi aslinya. How Far I’ll Go merupakan sebuah lagu yang penuh semangat dengan alunan nada ceria yang menceritakan petualangan Moana dalam upaya pencarian jati dirinya. Lagu ini menjadi nominasi dalam ajang Academy Awards ke-89 pada tahun ini dalam kategori Best Original Song.

Dalam film tersebut, Moana dikisahkan sebagai sosok pahlawan perempuan yang kuat dan independen. Ia berlayar untuk menjalankan sebuah misi guna membuktikan kemampuan dirinya sebagai way finder. Perjalanan tersebut juga membawa Moana untuk menemukan jati dirinya.

Sebagai sosok penyanyi muda dengan segudang pencapaian, Maudy mencerminkan kekuatan dan keinginan kuat yang dimiliki Moana. Ia juga menjadi salah satu figur yang sempurna untuk menjadi sosok bagi para generasi muda di Indonesia.

Maudy merilis album solo perdananya Panggil Aku pada 2011. Ia juga memenangkan kategori Female Singer of the Year dalam ajang Indonesian Choice Awards pada 2014. Tidak berhenti sampai disitu, karirnya dalam dunia tarik suara, serta kemampuannya sebagai penulis lagu sekaligus aktris juga terus berkembang dan menjadi sorotan.

Dipandu oleh Sandra Dewi dan Desta, konser berdurasi dua jam ini akan menjadi sebuah perayaan dari kisah Disney Princesses yang dipenuhi oleh pesan moral dan selalu mengajak setiap orang untuk meraih impiannya. We Love Disney akan menyajikan sebuah pentas musik dan tari yang spektakuler dan penuh dengan keajaiban.

Saksikan penampilan-penampilan spesial dalam konser We Love Disney di RCTI pada hari Minggu, 12 Februari, 16.00 WIB dan bersiaplah untuk bernyanyi bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi!