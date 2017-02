Nih, Foto BTS Santai di Pantai untuk Album You Never Walk Alone

SEOUL – Memasuki Februari, Bangtan Boys (BTS) makin aktif merilis foto-foto dari album baru, You Never Walk Alone. Sesi pemotretan tersebut mengusung konsep santai di pantai ala anak muda kekinian.

Satu foto grup memperlihatkan ketujuh member duduk di halte bis yang berada di tepi pantai dengan wajah cerah ceria. Sementara di foto lain Jimin cs duduk-duduk di atap sebuah bangunan dimana tujuh member BTS memasang wajah lebih serius.

Selain foto grup, ada juga foto individu dan kelompok. Foto-foto individu memperlihatkan tiap member duduk sendirian di halte bis dengan berbagai gaya, sedangkan foto kelompok membagi BTS menjadi dua tim, yakni tim Jimin dan tim Rap Monster.

Dilansir Soompi, Jumat (3/2/2017), You Never Walk Alone merupakan album baru BTS yang akan dirilis pada 13 Februari 2017 mendatang. Album ini masih merupakan bagian dari album mereka sebelumnya, WINGS yang dirilis Oktober tahun lalu.

Comeback BTS pada Februari ini cukup membuat panas persaingan di bulan kedua 2017 tersebut. Pasalnya, selain BTS, satu grup besar lain yang juga akan comeback Februari adalah TWICE. Menarik melihat persaingan dua grup yang sama-sama memiliki kekuatan fandom besar ini.