Hiks, Kyuhyun Akhirnya Ikut Wajib Militer

jpnn.com - Salah satu personel Super Junior, Kyuhyun akhirnya harus menjalani wajib militer. Para penggemar pun bersedih.

Kyuhyun akan segera mengikuti wajib militer sebagai pekerja layanan publik.

"Kyuhyun akan memenuhi layanan wajib militer sebagai level four public service worker for the Military Manpower Administration," kata SM Entertainment, seperti dilansir laman JPNN.

Kyuhyun sebelumnya mengalami kecelakaan mobil pada 2007 silam dan harus beristirahat selama empat bulan.

Selama waktu itu, anggota Super Junior ini menerima putusan yang memungkinkan dia untuk memenuhi dinas militer sebagai pekerja layanan publik.

Sementara itu, Kyuhyun saat ini menjadi MC untuk MBC Radio Star.