9 Tahun Hilang, Lee Yoo Ri Mendadak Gantikan Kim So Yeon di The Weird Father

SEOUL - Setelah sembilan tahun menghilang, Lee Yoo Ri kini kembali mengawali eksistensinya di sunia akting lewat drama The Weird Father. Bahkan, kemunculannya tersebut rencanannya akan menggantikan Kim So Yeon dalam drama akhir pekan itu.



"Lee Yoo Ri adalah seorang artis yang mendalami setiap karakter yang ia perankan dengan cara tiga dimensi. Nantikan transformasi dirinya menjadi seorang pengacara yang ambisius dan cerdas dalam drama akhir pekan The Weird Father," kata kru produksi, seperti dilansir laman Allkpop.



Sebelumnya Yoo Ri membintangi drama akhir pekan KBS adalah Mom's Dead Upset yang ditayangkan pada tahun 2008 lalu. Kemunculan Yoo Ri banyak membuat kaget banyak pihak.



The Weird Father rencanannya akan tayang pada Februari di KBS 2TV. Lalu bagimana kisahnya, lihat saja nanti.