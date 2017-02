Yaaah... Cerita Saint Seiya Tamat Hari Ini

TOKYO - Cerita tentang manga Saint Seiya akan ditamatkan. Majalah Weekly Shonen Champion selaku distributor cerita Saint Seiya mengkonfirmasi bahwa cerita terbarunya berjudul Seiya: Next Dimension - The Myth of Hades (Saint Seiya: Next Dimension - Meio Shinwa) akan berakhir pada hari ini, 2 Februari.



Mengutip Animenewsnetwork, ditamatkannya cerita Saint Seiya dikarenakan alurnya yang telah memasuki babak final. Dalam hal ini, Seiya dan para prajuri Saint telah menyelesaikan tugas barunya.



Penulis cerita Masami Kurumada telah memberikan bocorkan akhir cerita baru Saint Seiya tersebut dan menurutnya tidak akan mengecewakan penggemar. Sebab, Kurumada membuat akhir kisah yang sesuai dengan beberapa masukan yang diterimanya.



Namun, Kurumada berjanji akan kembali membuat cerita baru Saint Seiya di musim berikutnya. Hanya saja dia tidak ingin terburu-buru dan memilih beristirahat untuk menikmati waktu santainya seusai disibukkan dengan beberapa cerita Saint Seiya.



Seperti diketahui, Saint Seiya: Kesatria-kesatria Zodiak atau hanya Kesatria-kesatria Zodiak merupakan anime dan manga karya Masami Kurumada. Anime Saint Seiya yang diproduksi Toei Animation dan disiarkan TV Asahi, Jepang ini juga pernah ditayangkan di Indonesia lewat stasiun televisi TVRI Yogyakarta pada 1987 hingga 1990, TVRI Pusat Jakarta pada 1988-1991, dan RCTI pada akhir 1991.



Sedangkan Manga Saint Seiya mulai dirilis Shueisha dalam majalah Weekly Shonen Jump dari Januari 1986 hingga Desember 1990. Manga ini menceritakan tentang 5 pendekar yang diberi julukan "Saint" dan memiliki kekuatan berdasar pada pelindung tubuh (armor) yang disebut "Cloth", berasal dari rasi bintang masing-masing pemiliknya.



Setiap Saint memiliki kekuatan khusus yang disebut "Cosmo". Mereka diberi tugas untuk melindungi Saori Kido, reinkarnasi dari Dewi Athena (Dewi perang dan kebijakan). Saori dulunya berada di Sanctuary, tempat para Saint yang mengabdi pada Athena, tetapi salah satu Saint berkhianat dan memperdaya Saint lain untuk membunuh bayi Saori.