Rawat Anak, Andien Kuat Tak Keluar Rumah 3 Minggu

JAKARTA - Pasca melahirkan buah hatinya Anaku Askara Biru pada 7 Januari silam, penyanyi Andien Aisyah belum terlihat aktif bekerja. Dia masih harus tinggal di rumah untuk mengembalikan kondisi tubuh paska persalinan serta merawat sang buah hati.

Awalnya, pelantun lagu Let It Be My Way tersebut sempat merasa pesimistis mampu bertahan berada di rumah selama 40 hari. Tak disangka, sudah 3 pekan berlalu dan Andien masih kerasan di rumah saja.

"Dulu-dulu enggak pernah kepikir bahwa yang namanya stay di rumah bisa semenyenangkan ini. Saya tadinya pesimis bisa 40 hari di rumah, tapi ternyata sudah berjalan 3 minggu dan enggak terasa sama sekali ❀ Setiap hal menjadi cerita lucu dan seru. Kami nggak mau kelewatan momennya barang sedetik. Sekarang, obrolan Bapak, Ibu, dan Mbak Miu jadi lengkap karena kehadiran Kawa πŸΌπŸ™πŸ»," tulis Andien.

"Mungkin para orangtua baru di manapun punya perasaan yang sama. Bener nggak?" imbuhnya.

Melihat keterangan tulisan Andien tersebut, banyak netizen merasakan hal yang sama ketika menjadi orangtua baru dan melihat setiap perkembangan anak. "Agree ❀️ aku dl bertahan 31 hari di rmh enjoy every little things," komentar salah satu netizen.

Andien melahirkan anak pertamanya pada 7 Januari 2017 di rumah dengan metode water birth. Kabar ini pun menjadi kabar bahagia yang datang dari pasangan Andien dan Irfan Wahyudi.