Terungkap! Lee Min Ho Bukan Orang Pertama yang Dicium Suzy

JAKARTA - Suzy Bae bercerita mengenai kehidupan pribadinya. Hal itu diungkap saat artis cantik asal Korea ini tampil di acara Off The Record. Penyanyi yang biasa disapa Suzy Miss A ini mengagetkan penonton dan fans saat bercerita tentang ciuman pertamanya.

Dilansir Sindonews, Suzy mengatakan bahwa kekasihnya, Lee Min Ho bukan pria yang menjadi ciuman pertamanya. Akan tetapi dia melakukan hal itu dengan Kim Soo Hyun. Namun, ditegaskan Suzy bahwa melakukan ciuman pertamanya hanya di drama Dream High yang dibintangi oleh dirinya dan Kim Soo Hyun.

"Ciuman pertama saya adalah saat syuting untuk Dream High, tetapi ciuman itu hanya sebatas teman kerja, untuk keperluan syuting," kata Suzy seperti dikutip Allkpop.

Di acara itu, Suzy juga membuka masalah pribadinya yang berkaitan dengan berat badan. Ternyata artis yang memiliki banyak penggemar ini pernah gendut hingga berat badannya mencapai 47 kg.

"Iya saya pernah merasakan itu. Berat badan saya sampai 47 kilogram, tapi itu tidak masalah untuk saya," ujarnya.

Saat ditanya soal masa depan, Suzy enggan membicarakan masalah mengakhiri masa lajang bersama Lee Min Ho. Hanya saja untuk karier, dengan senyum mengembang dia tengah disibukkan dengan promosi lagu terbarunya, Yes or No. Lagu itu menjadi awal kariernya sebagai penyanyi solo.