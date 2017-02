FOTO: One Direction Rayakan Ultah Harry Styles, Pertanda Comeback?

LOS ANGELES – Ulang tahun Harry Styles yang jatuh hari Rabu 1 Februari 2017 rupanya masih ramai dirayakan. Namun, kali ini bukan hanya para fans yang mengucapkan selamat ulang tahun, namun personel-personel One Direction yang lain juga ikut meramaikan hari besar Harry tersebut.

Ketiga anggota One Direction lainnya, Louis Tomnlinson, Liam Payne, dan Niall Horan mengucapkan kepada Harry dan dapat dilihat melalui akun Twitter mereka masing-masing. Ucapan ketiganya pun sangat singkat.

“@Harry_Styles happy birthday mate! Have a sick night,” tulis Louis.

"@Harry_Styles Happy birthday H hope you've had a good one! Much love Payno x,” tulis Liam.

Di sisi lain, Niall rupanya mengucapkan sesuatu yang membuat para fans berharap banyak pada One Direction. Sebuah perkataan dari Niall dianggap fans sebagai isyarat untuk comeback One Direction. Tentu saja, fans tidak sabar ingin melihat penampilan One Direction bersama yang sudah sangat lama dinanti.

“@Harry_Styles happy birthday mate. Have a good day , see ya soon,” tulis Niall. Kata see ya soon yang diucapkan Niall tersebut dianggap fans sebagai sebuah pertanda. Seperti ditulis @alexandergold, “SOON?”. Penampilan One Direction terakhir diketahui digelar akhir tahun 2015, sementara para personelnya kini tengah menjalani karirnya masing-masing.