VIDEO: Olla Ramlan Umrah, Sandiaga Uno Titip Doa untuk Jakarta

Selamat menjalankan ibadah umroh untuk @ollaramlanaufar dan @aufar.hutapea. Semoga lancar semuanya. Nitip doa pas di tanah suci. Labbaikallahumma labbaik.

A video posted by Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) on Feb 1, 2017 at 9:42am PST